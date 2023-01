Boris Pistorius wird neuer Verteidigungsminister

Nachrichtenarchiv - 17.01.2023 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Boris Pistorius wird neuer Bundesverteidigungsminister. Entsprechende Medienberichte hat Bundeskanzler Scholz vor kurzem bestätigt. Er nannte Pistorius einen herausragenden Politiker unseres Landes. Er sei verwaltungserprobt, habe sich seit Jahren mit Sicherheitspolitik beschäftigt und sei genau die richtige Person, die Bundeswehr mit Kompetenz, Durchsetzungsfähigkeit und großem Herzen durch diese Zeitenwende zu führen, so der Kanzler in einer Erklärung. Der SPD-Politiker Pistorius ist 62 Jahre alt und war bisher Innenminister in Niedersachsen. Er tritt die Nachfolge von Christine Lambrecht an. Sie war gestern zurückgetreten. Damit wird das Kabinett nicht mehr gleichermaßen mit Frauen und Männern besetzt sein. Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, Noichl, hatte sich in einem Zeitungsinterview dafür stark gemacht, an der Parität festzuhalten. Eine Gesellschaft, die zu über 50 Prozent aus Frauen bestehe, müsse sich auch im Kabinett widerspiegeln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.01.2023 11:45 Uhr