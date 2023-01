Boris Pistorius wird neuer Bundesverteidigungsminister

Nachrichtenarchiv - 17.01.2023 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Boris Pistorius wird Verteidigungsminister. Das hat das ARD-Hauptstadtstudio aus Regierungskreisen erfahren. Demnach will Bundeskanzler Scholz die Personalie noch heute verkünden. Der SPD-Politiker Pistorius ist 62 Jahre alt, zurzeit Innenminister in Niedersachsen und gilt als erfahrener Polit-Manager. Er tritt die Nachfolge von Christine Lambrecht an. Sie war gestern zurückgetreten. Damit wird das Kabinett nicht mehr gleichermaßen mit Frauen und Männern besetzt sein. Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, Noichl, hatte sich in einem Zeitungsinterview dafür stark gemacht, an der Parität festzuhalten. Eine Gesellschaft, die zu über 50 Prozent aus Frauen bestehe, müsse sich auch im Kabinett widerspiegeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2023 11:00 Uhr