Berlin: Boris Pistorius ist neuer Verteidigungsminister. Der 62-jährige hat im Bundestag den Amtseid abgelegt. Zuvor hatte ihm Bundespräsident Steinmeier die Ernennungsurkunde überreicht. Dabei sagte Steinmeier, Pistorius übernehme das Amt in einer Bedrohungs- und Gefährdungslage, die Deutschland lange nicht mehr gekannt habe. Es bleibe keine Zeit zum Einarbeiten. Steinmeier fügte mit Blick auf den Krieg in der Ukraine hinzu, die Bundeswehr müsse wieder abschreckungsfähig und verteidigungsbereit sein. Als starkes Land in der Mitte Europas habe Deutschland nicht nur eine Verantwortung für sich selbst, sondern auch für andere. Der neue Verteidigungsminister wird am späten Vormittag seinen US-Kollegen Austin treffen. Morgen werden beide zu einem Treffen auf der US-Basis Ramstein erwartet. Die Nato-Staaten und weitere Länder wollen dort über eine Aufstockung der Militärhilfen für die Ukraine beraten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.01.2023 09:45 Uhr