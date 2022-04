Boris Becker erhält zweieinhalbjährige Haftstrafe

Bartsch weist Sexismusvorwürfe gegen Linksfraktion zurück

Berlin: Linken-Fraktionschef Bartsch hat die Sexismusvorwürfe der Bundestagsabgeordneten Renner zurückgewiesen. Der ARD sagte Bartsch, in der gesamten Gesellschaft gebe es strukturellen Sexismus, aber die Unterstellung, dass so etwas in der Fraktion geduldet oder organisiert vorkomme, weise er entschieden zurück. Der Fraktion sei kein einziger Fall dieser Art gemeldet worden. Deshalb gebe es weder Vertuschung noch Untätigkeit in diesem Bereich. Die Linken-Abgeordnete Renner hatte gesagt, in der Fraktion herrsche ein Grundklima, das auch übergriffiges Verhalten beflügele. Sie selbst kenne Fälle, in denen Männer übergriffig geworden seien, so Renner.

