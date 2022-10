Borgers-Mitarbeiter in Bayern müssen um Jobs fürchten

Bamberger Chefdirigent Hrusa geht nach London

Bamberg: Der Chefdirigent der Bamberger Symphoniker übernimmt einen prestigeträchtigen Posten in London. Wie das "Royal Opera House" mitteilt, tritt Jakob Hrusa dort in drei Jahren die Stelle des Musikdirektors an. Der 41-jährige Tscheche ist seit sechs Jahren Chefdirigent in Bamberg. Symphoniker-Intendant Axt gratulierte Hrusa zur Berufung - und sagte, die Bamberger hätten sich in der Musikwelt als Talentschmiede etabliert, das zeige diese Personalie erneut. Hrusa bleibe den Bambergern aber erhalten, es gebe schon Pläne für eine Reihe von Auftritten. Hrusa steht bei den Symphonikern noch vier Jahre unter Vertrag. Ab 2025 wäre er dann also ein Jahr lang in Bamberg und London tätig. Der Tscheche kennt Großbritanniens bedeutendstes Opernhaus bereits von zwei Gastdirigaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2022 18:00 Uhr