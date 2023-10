Borell spricht von "historischem Treffen" der EU-Außenminister in Kiew

Kiew: Erstmals seit Beginn des Krieges findet heute ein informelles Treffen der EU-Außenminister in der ukrainischen Hauptstadt statt. Das bestätigte der EU-Außenbeauftragte Borell in Kiew und nannte das Treffen "historisch". Demnach ist auch die deutsche Ressortchefin Baerbock dabei. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um langfristige militärische Unterstützung gehen. Die Ukraine benötigt nach eigenen Angaben zum Schutz der Bevölkerung mehr Flugabwehrsysteme und entsprechende Raketen. In Washington hat US-Präsident Biden betont, dass sich die Ukraine auf Amerika verlassen könne. Angesichts des Haushaltsstreits in seinem Land sagte Biden wörtlich, "wir werden uns nicht zurückziehen."

