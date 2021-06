Bootsunfall am Gardasee: Offenbar Ermittlungen gegen Deutsche

Das Wetter: Nachts örtlich kräftige Gewitter

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen und Gewitter, der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Teilen Oberbayerns, Nordbayerns und im nördlichen Schwaben. Später von Südwesten her Wetterberuhigung. Tiefstwerte 19 bis 13 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Am Tag oft sonnig und nur ganz vereinzelt Gewitter, maximal 25 bis 32 Grad. Morgen und am Mittwoch Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter. Höchstwerte 20 bis 29 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.06.2021 23:00 Uhr