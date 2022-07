Bootsflüchtlinge vor Puerto Rico ausgesetzt

Papst bittet in Kanada erneut um Vergebung für sexuellen Missbrauch

Quebec: Bei seinem Besuch in Kanada hat Papst Franziskus erneut um Vergebung für sexuellen Missbrauch gebeten. Der Schmerz und die Beschämung müssten zu einer Gelegenheit zur Umkehr werden. Bei einem Treffen mit Bischöfen, Priestern und anderen kirchliche Mitarbeitern in Quebec betonte Franziskus auch, dass die christliche Gemeinschaft sich nie wieder von der Vorstellung anstecken lassen dürfe, dass eine Kultur einer anderen überlegen sei. Die sechstätige, sogenannte Buß-Reise des Papstes geht heute zu Ende. Nach einer privaten Begegnung mit Mitgliedern des Jesuitenordens trifft er sich mit einer Delegation der indigenen Bevölkerung Quebecs. Am Nachmittag wird das katholische Kirchenoberhaupt in Iqaluit am Nordpolarmeer erwartet. Dort sind Gespräche mit ehemaligen Schülern der Internatsschulen geplant, in denen inidgene Kinder bis Mitte der Neunziger Jahre Gewalt und Erniedrigungen ausgesetzt waren. Das Thema steht im Mittelpunkt der Kanada-Reise des Papstes.

