Bootsflüchtlinge vor Malta und Griechenland gerettet

Regensburg: Die oberpfälzische Seenotrettungsorganisation Sea-Eye hat nach eigenen Angaben in den vergangenen drei Tagen 114 Menschen in Sicherheit gebracht. Sie seien in hochseeuntauglichen Kunststoffbooten unterwegs gewesen. Die Rettungsaktionen fanden zwischen Malta und Kreta statt. - Die griechische Küstenwache brachte rund 75 Bootsflüchtlinge, die sich in Seenot befanden, in Sicherheit. Die Menschen trieben in Schlauchbooten vor der Insel Lesbos.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2023 00:00 Uhr