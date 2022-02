"Boostern" ist der Anglizismus des Jahres 2021

Arbeitslosenquote ist wieder auf Vorkrisenniveau

Nürnberg: Der Arbeitsmarkt in Deutschland erholt sich. Wie die Bundesagentur für Arbeit bekannt gab, stieg die Arbeitslosenquote im Januar zwar um 0,3 Punkte auf 5,4 Prozent. Bundesagentur-Vorstandsmitglied Terzenbach zufolge ist das aber der geringste Anstieg in einem Januar seit der Datenerfassung. Konkret waren in Deutschland 2.462.000 Menschen erwerbslos gemeldet. In Bayern lag die Arbeitslosenquote bei 3,3 Prozent - und damit wieder auf dem Niveau vor der Corona-Krise.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2022 12:00 Uhr