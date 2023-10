Bonn: Der Boom bei Balkonkraftwerken hält an. Laut Bundesnetzagentur waren im dritten Quartal gut 300.000 Anlagen in Betrieb registriert. Laut Bundesverband der Solarwirtschaft wurden gut zwei Drittel davon allein seit Januar dieses Jahres angemeldet. Weitere gut 18.600 sind demnach in Planung. Die tatsächliche Zahl der Anlagen dürfte noch höher liegen. Denn einige tauchen nicht im Register auf, weil ihr Status unklar ist oder sie noch nicht angemeldet sind. Allein in Bayern hat sich die Zahl der "Steckersolargeräte", wie Balkonkraftwerke auch genannt werden, seit Jahresbeginn vervierfacht. Der von der Bundesnetzagentur gemeldete Bestand liegt im Freistaat aktuell bei gut 45.200 Anlagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 07:00 Uhr