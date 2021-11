Booker Prize geht an Südafrikaner Damon Galgut

Spahn warnt vor Überlastung der Krankenhäuser

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn ruft dazu auf, die Corona-Regeln strenger zu kontrollieren. Er sagte dem BR, er erlebe oft, dass etwa Impfnachweise nicht gescannt werden. Darüber hinaus fordert er, die Pflegeheime besser zu schützen, etwa durch eine umfassende Testpflicht. Und er wiederholte die Forderung, bei den so genannten Booster-Impfungen mehr Tempo zu machen. Darüber will Spahn heute noch mit den Ärzteverbänden sprechen, am Nachmittag trifft er sich in Lindau am Bodensee mit seinen Länderkollegen. Das Robert-Koch-Institut hat die höchste Zahl neuer Corona-Infektionen seit dem Ausbruch der Pandemie gemeldet. Bundesweit gab es fast 34.000 neue Fälle. Spahn betonte, die Krankenhäuser in Bayern und Sachsen könnten bald keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Trotzdem werde Deutschland keinen Winter wie im vergangenen Jahr erleben, allenfalls regionale Beschränkungen seien eventuell nötig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2021 09:00 Uhr