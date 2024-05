Booker Prize geht an Jenny Erpenbeck

London: Für ihren Roman "Kairos" hat die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck als erste Deutsche den International Booker Prize gewonnen. Auch ihr Übersetzer Michael Hofmann wurde in London ausgezeichnet, er hatte das Werk ins Englische übertragen. Der Roman erzählt von der Liebesbeziehung zwischen einer jungen Studentin und einem älteren verheiraten Schriftsteller in den letzten Jahren der DDR. Mit dem britischen Preis werden fremdsprachige Romane ausgezeichnet, die ins Englische übersetzt wurden. In der Begründung der Jury heißt es, das Buch sei sowohl schön als auch unangenehm, persönlich und politisch. Der International Booker Prize ist mit umgerechnet rund 58.000 Euro dotiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2024 07:00 Uhr