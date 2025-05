Booker-Preis geht an Inderin Banu Mushtaq

London: Der renommierte britische Booker-Preis geht heuer an die indische Schriftstellerin Banu Mushtaq. Die 77-jährige wurde am Abend in der Tate Gallery für ihre in der Sprache Kannada* verfasste Kurzgeschichtensammlung "Heart Lamp" ausgezeichnet. Darin schildert sie das alltägliche Leben der Moslems in Südindien, insbesondere von Frauen und Mädchen. Die Jury lobte "Heart Lamp" als - so wörtlich - "etwas genuin Neues für englischsprachige Leser". Mushtaq ist die erste kannadasprachige Autorin, die die mit 50.000 Pfund dotierte Auszeichnung für übersetzte Belletristik erhält und teilt sich den Preis mit ihrer Übersetzerin Deepa Bhasthi. ( * ist eine Sprache aus der dravidischen Sprachfamilie. Sie wird in Südindien häufig gesprochen)

