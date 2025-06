Bonner Klimatreffen bereitet UN-Kllimakonferenz vor

Bonn: Auf einer UN-Klimakonferenz bereiten ab heute rund 5.000 Teilnehmer den nächsten großen Weltklimagipfel im November in Brasilien vor. Unter ihnen sind Regierungsvertreter und Klimaexperten aus fast allen Staaten der Welt. Eine der drängendsten Fragen in Bonn wird sein, wie Milliardenhilfen an ärmere Länder verteilt werden könnten. Überschattet werden dürfte das Treffen davon, dass die USA unter Präsident Trump ihren Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen angekündigt haben.

