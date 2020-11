Bombenentschärfung in Nürnberg geglückt

Nachrichtenarchiv - 28.11.2020 23:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Im Stadtteil Schnepfenreuth ist am späten Abend eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die Sprengmeister konnten die zwei Zünder unschädlich machen. Ein Münzsucher hatte die Bombe am Nachmittag in einem Acker im Nürnberger Knoblauchsland gefunden. Daraufhin mussten mehr als 600 Menschen ihre Häuser verlassen. Insgesamt waren rund 300 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Polizei und Rettungsdienst vor Ort.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.11.2020 23:45 Uhr