Bombenentschärfung in München-Ramersdorf beginnt

München: In der bayerischen Landeshauptstadt beginnt am Abend die Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Sprengsatz liegt auf dem Gelände der Feuerwache 5 im Stadtteil Ramersdorf. Entdeckt wurde die Bombe dort bei Abbrucharbeiten. Rund 2.600 Anwohner in der Umgebung wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Für die Menschen wurde eine Notunterkunft in einem Berufsbildungszentrum im Stadtteil Haidhausen geöffnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2021 20:00 Uhr