Bombenentschärfung in Geretsried erfolgreich beendet

Breitscheidplatz-Opfer stirbt an Spätfolgen des Anschlags

Berlin: Knapp fünf Jahre nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt ist ein Ersthelfer in Folge seiner damals erlittenen Verletzungen gestorben. Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtet, war der Mann unmittelbar nach dem Anschlag zu Hilfe geeilt. Dabei war er mutmaßlich von einem Balken am Kopf getroffen und schwer verletzt worden. Seither musste er rund um die Uhr betreut werden. Nach Angaben der Familie starb er nun mit 49 Jahren an einer Infektion in Folge seines Zustands. Er ist damit das 13. Opfer der Terrortat im Dezember 2016, bei der ein Islamist mit einem LKW über den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast war.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2021 06:00 Uhr