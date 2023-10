Bombendrohungen in Paris stellen sich als Fehlalarm heraus

Paris: Die Bombendrohungen gegen das Louvre und das Schloss von Versailles haben sich als Fehlalarm erwiesen. Frankreichs Innenminister Darmanin teilte am Abend mit, an keiner der beiden Touristenattraktionen seien tatsächlich Sprengkörper gefunden worden. Am Nachmittag waren sowohl das berühmte Museum in der Pariser Innenstadt als auch das Schloss mit dem angrenzenden Park evakuiert worden. Eine Sprecherin des Louvre teilte mit, das Museum habe eine schriftliche Nachricht erhalten, in der von einem Risiko für das Museum und seine Besucher die Rede gewesen sei. Die Drohung gegen das Schloss ist anonym auf einer Polizei-Website eingegangen, wie aus Sicherheitskreisen verlautete. In Frankreich gilt die höchste Terror-Warnstufe, seit gestern im Norden des Landes ein Lehrer von einem polizeibekannten Islamisten erstochen wurde.

