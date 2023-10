Bombendrohungen der letzten Tage gehen wohl auf Trittbrettfahrer zurück

Berlin: Die jüngsten Bombendrohungen bei Schulen, Medienunternehmen und diplomatischen Vertretungen gehen offenbar auf Trittbrettfahrer zurück. Das legen Recherchen des ARD-Magazins Kontraste zusammen mit dem "Spiegel" nahe. Danach führt die Spur zu einer Gruppe von Männern, die in der Vergangenheit durch kriminelle Aktivitäten im Internet aufgefallen sind. So sollen sie gezielt falsche Notrufe ausgelöst haben, um Polizei- und Feuerwehreinsätze zu provozieren. Laut den Recherchen weisen zahlreiche Drohmails gleiche oder ähnlich lautende Textbausteine auf. Das deute auf organisiert handelnde Urheber hin. Diese gaben sich wahlweise als islamistische Hamas-Kämpfer oder als militante Israelis aus. Demnach haben auch die SPD und die Palästinensische Mission in Berlin solche Drohschreiben erhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 20:00 Uhr