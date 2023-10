Bombendrohungen an mehreren Schulen

Berlin: Bombendrohungen haben heute früh an mehreren Schulen und in der Zentrale des ZDF für viel Unruhe gesorgt. Mindestens sechs Schulen in Deutschland hatten Bombendrohungen erhalten, darunter Schulen in Augsburg und Regensburg, sowie in Karlsruhe, Mannheim, Solingen und Erfurt. Für hunderte Schülerinnen und Schüler fiel der Unterricht aus, es gab größere Polizeieinsätze. Auch beim ZDF ging eine Bombendrohung ein. Der Sender musste deshalb mehrere Gebäude auf seinem Gelände im Mainzer Stadtteil Lerchenberg vorübergehend räumen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.10.2023 12:15 Uhr