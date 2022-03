Bomben zerstören Theater in Mariupol - Zahl der Opfer unbekannt

Norwegen sagt zusätzliche Gaslieferungen zu

Berlin: Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine kann sich Bundesfinanzminister Lindner weiterhin auch ein Importverbot für russisches Gas und Öl vorstellen. Alle Optionen lägen auf dem Tisch, sagte der FDP-Politiker am Abend im "Ersten". Deutschland sei darüber mit den G7-Partnern und innerhalb der EU im Gespräch. Gleichzeitig schöpfe die Bundesregierung alle Möglichkeiten aus, um zusätzliche Energiereserven aufzubauen. - Um die Abhängigkeit von Russland zu verringern, will Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen die Zusammenarbeit mit Norwegen vertiefen. Ministerpräsident Störe sagte bei einem Besuch Habecks in Oslo zusätzliche Erdgaslieferungen zu. Geprüft werden soll zudem der Bau einer Pipeline für Wasserstoff.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2022 08:00 Uhr