Bombe unter der Dresdner Carolabrücke ist entschärft

Die Weltkriegsbombe an der Carola-Brücke in Dresden ist erfolgreich entschärft worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Vorher waren weite Teile der Innenstadt evakuiert worden; etwa 10.000 Menschen waren betroffen. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war gestern bei Abrissarbeiten an der Carolabrücke gefunden worden.

