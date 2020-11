Bombe in Nürnberg erfolgreich entschärft

Nachrichtenarchiv - 29.11.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Im Stadtteil Schnepfenreuth ist am späten Abend eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Gefunden hatte sie gestern Nachmittag ein Münzsucher. Daraufhin mussten mehr als 600 Menschen in der Nähe des Fundortes in Nürnberg vorübergehend ihre Häuser verlassen - unter ihnen auch vier corona-infizierte Anwohner, die gesondert in Sicherheit gebracht werden mussten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2020 08:00 Uhr