Bolsonaro stoppt Gesetz zu allgemeiner Maskenpflicht

Nachrichtenarchiv - 04.07.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rio de Janeiro: Der brasilianische Präsident Bolsonaro hat ein Gesetz zur allgemeinen Maskenpflicht in Teilen gestoppt. Der Kongress hatte das Gesetz zum Schutz vor dem Corona-Virus verabschiedet - Bolsonaro legte sein Veto ein. Damit müssen die Menschen in Brasilien in Kirchen, Schulen, Universitäten und Geschäften nun doch nicht Mund und Nase bedecken. Bolsonaro verhinderte zudem die Anordnung, dass die Behörden Masken an ärmere Bevölkerungsschichten verteilen müssen. Einer Maskenpflicht in Bussen und Taxen stimmte er dagegen zu. In Brasilien sind schon mehr als 63.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Bolsonaro bezeichnete das Virus wiederholt nur als "kleine Grippe".

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.07.2020 12:45 Uhr