Bolsonaro legt Veto gegen Maskenpflicht ein

Nachrichtenarchiv - 04.07.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brasilia: In Brasilien gibt es inzwischen 1,5 Millionen Corona-Fälle. Laut Gesundheitsministerium ist die Zahl der Infizierten innerhalb von 24 Stunden um gut 42.000 gestiegen. Brasilien ist das weltweit am zweitstärksten betroffene Land nach den USA. Trotzdem hat Präsident Bolsonaro sein Veto gegen eine vom Parlament beschlossene landesweite Maskenpflicht eingelegt. Er will verhindern, dass sie in Geschäften und Kirchen gilt. Der Kongress muss das Veto nun prüfen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.07.2020 03:00 Uhr