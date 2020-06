Bolsonaro droht mit WHO-Austritt

Nachrichtenarchiv - 06.06.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brasilia: Nach dem Rückzug der USA droht nun auch Brasilien, die Weltgesundheitsorganisation WHO zu verlassen. Dem Sender CNN Brasil sagte Präsident Bolsonaro wörtlich: "Entweder die WHO arbeitet ohne ideologische Voreingenommenheit oder wir sind auch draußen." Brasilien brauche keine Leute von außerhalb, die Tipps bei der Gesundheit geben, so Bolsonaro. Zeitungsberichten zufolge hat Brasilien allerdings bereits seit vergangenem Jahr keine Beiträge mehr bezahlt und schuldet der WHO bereits 33 Millionen US-Dollar. Derweil ist die Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten in Brasilien auf über 646-tausend gestiegen. Mehr als 35-tausend Menschen sind dort gestorben, die sich mit dem Virus infiziert hatten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.06.2020 09:45 Uhr