Bolsonaro bestreitet Verwicklung in Sturm auf Regierungsviertel

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Kommende Nacht teils klar, teils bewölkt - Abkühlung auf +7 bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: Nachts teils klar, teils bewölkt; nach Mitternacht in Alpennähe gelegentlich Regen. Abkühlung auf Tiefstwerte von plus 7 bis minus 2 Grad. Morgen teils länger sonnig, teils bewölkt und in Alpennähe noch einzelne Schauer. Die weiteren Aussichten: Freitag trüb und regnerisch - am Samstag weitere Schauer, später insbesondere südlich der Donau freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2023 21:00 Uhr