Bolsonaro-Anhänger dringen in Regierungsgebäude ein

Nachrichtenarchiv - 08.01.2023 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brasília: Anhänger von Ex-Präsident Bolsonaro haben Regierungsgebäude in der brasilianischen Hauptstadt gestürmt. Hunderte Menschen drangen in die Gebäude des Parlaments und des Obersten Gerichtshofs sowie in den Planalto-Palast ein, den Amtssitz des Präsidenten. Dabei überwanden sie Polizeiabsperrungen vor den Gebäuden, zerschlugen Fensterscheibe und Möbel. Der Rechtspopulist Bolsonaro hatte die Stichwahl im Oktober verloren, diese Niederlage aber nie anerkannt. Der Linkspolitiker Lula da Silva, der seit Neujahr wieder Präsident ist, hielt sich nicht in der Hauptstadt auf. Die Polizei setzte Pfefferspray und Blendgranaten ein, konnte die Angreifer aber nicht aufhalten. Bolsonaro selbst hat Brasilien noch vor dem Ende seiner Amtszeit verlassen, er hält sich in den USA auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2023 22:00 Uhr