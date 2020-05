Bogen meldet 59 weitere Corona-Infizierte

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bogen: Bei einem Corona-Massentest in einem Geflügelschlachthof in Niederbayern sind 59 weitere Infizierte entdeckt worden. Das hat das Landratsamt Straubing-Bogen dem BR inzwischen bestätigt. Bisher waren von den gut 1.000 Mitarbeitern des Geflügel-Schlachthofs 18 positiv gestestet geworden - nun sind aktuell 77 Mitarbeiter infiziert. Sie werden genau wie ihre Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt, um einen erneuten Lockdown in der Region abzuwenden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.05.2020 13:45 Uhr