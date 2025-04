Börsenkurse in Amerika und Asien legen deutlich zu

Frankfurt: Nach der von Trump angekündigten Zollpause haben die Börsenkurse in Amerika und Asien deutlich zugelegt. Der Nikkei-Index in Tokio zeigte sich gegenüber dem Vortag mit gut acht Prozent im Plus. Die US-Börsenindizes Dow Jones und Nasdaq schlossen mit Zugewinnen von fast acht und gut zwölf Prozent. Trump hatte angekündigt, dass die meisten Zollerhöhungen zunächst ausgesetzt werden. In den kommenden drei Monaten gilt damit für viele Länder ein Satz von zehn Prozent für Einfuhren in die USA. In dieser Kehrtwende sehen Experten den Grund für die weltweit wieder steigenden Kurse - sogar an den Börsen in China, das als einziges Land von der Zollpause ausgenommen ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2025 09:00 Uhr