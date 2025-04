Börsenindex DAX stürzt im frühen Handel ab

Frankfurt am Main: Die Zoll-Turbulenzen haben den Deutschen Aktienmarkt weiter auf Talfahrt geschickt. Zum Handelsauftakt um neun Uhr stürzte der Dax mit den wichtigsten Börsenwerten um rund zehn Prozent ab. Danach stieg er wieder leicht. Zuvor waren bereits die Börsen in Asien eingebrochen. Hintergrund ist die Sorge vor einem Handelskrieg und einer weltweiten Rezession durch US-Zölle und Gegenzölle. In Luxemburg beraten heute die EU-Handelsminister darüber, wie die Europäische Union auf die aggressive Zoll-Politik von US-Präsident Trump reagieren soll. Trump hatte in der Nacht bekräftigt, dass er sich auch von fallenden Börsenkursen nicht von seinem Weg abbringen lassen wird. Manchmal müsse man Medizin nehmen, um etwas zu heilen, so Trump. Er sei zwar bereit für Verhandlungen, aber dafür müssten die betroffenen Länder den USA - so wörtlich - "jährlich eine Menge Geld geben".

