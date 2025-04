Börsen weiter auf Talfahrt - Dow startet mit Minus

Börsencrash hält an: Auch der Dow Jones Industrial ist zum Handelsstart an der Wall Street um weitere 3,3 Prozent abgestürzt. Der deutsche Leitindex Dax hatte zum Handelsstart in der Früh zeitweise rund zehn Prozent verloren, auch die asiatischen Börsen erlebten massive Einbrüche in dieser Größenordnung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2025 16:45 Uhr