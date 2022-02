Börsen reagieren mit Turbulenzen und Kursverlusten auf russsischen Invasion in die Ukraine

Russisches Militär greift Ukraine von mehreren Seiten aus an

Moskau: Russland hat heute in den frühen Morgenstunden einen Großangriff auf die Ukraine gestartet. In der Nacht hatte der russische Präsident Putin die Militäropertation angekündigt, nachdem die mittlerweile anerkannten Teilrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine um militärischen Beistand gebeten hatten. Der russische Angriff beschränkt sich aber nicht nur auf den Donbass, auch in der Hauptstadt Kiew und in der Nähe des dortigen Flughafens waren Explosionen zu hören. Laut ukrainischem Grenzschutz erfolgt der Angriff auf das Land sowohl von Belarus, als auch von Russland aus. Es gibt demnach Angriffe von Gebieten und Siedlungen entlang der Staatsgrenze sowie auf mehreren Flugplätzen. Auch in der Stadt Mariupol, die im Süden des Landes an das Asowsche Meer grenzt, waren nach Augenzeugenberichten Detonationen zu hören. Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, ist die militärische Infrastruktur der ukrainischen Luftwaffenstützpunkte zerstört. Das ukrainische Militär hat seinerseits nach eigenen Angaben im Gebiet Luhansk fünf russische Flugzeuge und einen Hubschrauber abgeschossen. Inzwischen hat das Parlament in Kiew der Verhängung des Kriegsrechtes zugestimmt, das Präsident Selenskyj per Dekret angeordnet hatte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 08:00 Uhr