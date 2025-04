Börsen in Europa und Asien stabilisieren sich etwas

Der Deutsche Aktienindex startete zu Handelsbeginn im Plus: Zur Eröffnung stieg der Dax wieder über die 20.000 Punkte-Marke. Auch die Leitindizes in London, Paris und Mailand legten leicht zu. In Asien schloss der Nikkei-Index in Japan mit einem Plus von sechs Prozent. In den vergangenen Tagen waren die Aktienwerte wegen des Zollstreits mit den USA abgestürzt. Auch an der Börse in New York gab es eine Achterbahnfahrt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2025 11:15 Uhr