Börsen erholen sich nach Zollschock etwas

Nach massiven Verlusten wegen des Handelsstreits haben die Börsen in Europa heute Gewinne gemacht. Der Deutsche Aktienindex verzeichnete zum Handelsschluss ein Plus von 2,48 Prozent und liegt wieder über der Marke von 20.000 Punkten. Ähnlich verlief der Handelstag in London, Paris und Mailand. Auch an der New Yorker Wall Street konnten die wichtigsten Indizes zum Handelsbeginn zulegen.

