Boeing plant Stellenstreichungen

Arlington: Der angeschlagene US-Flugzeugbauer Boeing will in den nächsten Monaten weltweit etwa zehn Prozent seiner Stellen streichen, also rund 17.000 Jobs. Auch die Führungsebene soll davon betroffen sein. Konzernchef Ortberg begründet den weltweiten Stellenabbau mit den finanziellen Problemen des Unternehmens. Seit Anfang 2019 hat Boeing Verluste von mehr als 25 Milliarden Dollar eingefahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2024 12:00 Uhr