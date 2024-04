Boeing meldet wieder eine Panne bei einem Flugzeug

Denver: In den USA hat es wieder eine Panne bei einer Boeing gegeben. Wie die Luftsicherheitsbehörde mitteilte, verlor eine Passagiermaschine der US-Fluggesellschaft Southwest Airlines während des Starts in Denver die Abdeckung eines ihrer Triebwerke. Daraufhin kehrte die Boeing 737-800 sicher zum internationalen Flughafen in Denver zurück. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist noch unklar. Boeing steht aktuell verstärkt im Blickfeld, nachdem Anfang Januar eine so gut wie neue Maschine des Typs 737-9 Max im Steigflug nach dem Start ein Rumpfteil verloren hatte. Konzernchef Calhoun kündigte vor Kurzem seinen Rückzug an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2024 12:15 Uhr