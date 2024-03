Boeing-Maschine verliert Rumpfteil im Flug

San Franzisko: Eine Boeing vom Typ 737-800 hat bei einem Flug in Kalifornien ein Rumpfteil verloren. Das Fehlen des Teils an der United-Airlines-Maschine wurde erst nach der Landung bemerkt, gefunden wurde es bisher nicht. Gelöst hat sich das Bauteil an der Stelle, wo Flügel und Rumpf aufeinandertreffen. Eine Gefahr für die 139 Passagiere bestand offenbar nicht. Die betroffene Maschine ist mehr als 25 Jahre alt. Der Hersteller war bereits im Januar in die Schlagzeilen geraten, als eine Maschine vom Typ 737 Max mitten im Flug ein Teil verlor. Die Maschine musste mit einem Loch in der Außenwand landen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2024 08:00 Uhr