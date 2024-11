Boeing entlässt offenbar über 2500 Mitarbeiter in den USA

Washington: Der US-Flugzeugbauer Boeing will in den USA offenbar mehr als 2500 Beschäftigte entlassen. Betroffen seien Standorte in den Bundesstaaten Washington, Oregon, South Carolina und Missouri, heißt es in einer Pflichtmitteilung auf Bundesebene. Demnach erhielten allein in Washington fast 2200 Mitarbeiter ihre Kündigung - ein wichtiger Standort für die Produktion von Verkehrsflugzeugen. Eine weitere Entlassungsrunde erwarten Gewerkschaftsvertreter für Dezember. Der Airbus-Rivale steckt unter anderem wegen gravierender Qualitätsmängel in der Krise. Eine Stellungnahme von Boeing liegt bisher nicht vor.

