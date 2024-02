Bodentruppen für Ukraine für Grüne und Union kein Thema

Berlin: Deutsche Politiker erteilen dem Vorstoß des französischen Präsidenten Macron, möglicherweise auch Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden, eine klare Absage. Bei NTV sagte Grünen-Chef Nouripour, der Einsatz westlicher Bodentruppen stehe nicht zur Debatte. Zur Macrons Äußerung sagte Nouripour, er habe einen launigen Präsidenten erlebt, der einfach sagen wollte, dass nichts ausgeschlossen sei. Aus der Union kommen ebenfalls deutliche Worte. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, sagte dem RBB, es sei keine Option, deutsche Soldaten in die Ukraine zu schicken. Macron hatte gestern nach einer Ukraine-Hilfskonferenz in Paris gesagt, nichts sei ausgeschlossen, um einen russischen Sieg in der Ukraine zu verhindern, auch nicht die Entsendung von Bodentruppen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2024 10:00 Uhr