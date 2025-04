Bodenseeflotte startet pünktlich in die Saison

Lindau: Trotz Niedrigwassers ist die Bodenseeflotte pünktlich in die Saison gestartet. Als eine der ersten Verbindungen befuhr die MS München die Strecke von Lindau nach Friedrichshafen. Uneingeschränkt ist die Schifffahrt allerdings nicht möglich: Langenargen, Bad Schachen und Mannenbach können nicht angefahren werden, außerdem müssen die Schiffe langsamer fahren, um die Uferzonen nicht durch zu hohen Wellenschlag zu schädigen. Wegen der Trockenheit und wenig Schmelzwasser ist der Wasserstand am Bodensee derzeit sehr niedrig. In Konstanz liegt der Pegel mehr als 70 Zentimeter unter dem Vergleichswert des Vorjahres.

