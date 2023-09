Bodenproben von Asteroiden auf der Erde gelandet

Houston: Eine Kapsel mit Bodenproben von einem Asteroiden ist unversehrt im US-Bundesstaat Utah gelandet. Die Nasa-Sonde Osiris-Rex hatte den Behälter in 200.000 Kilometern Höhe abgeworfen. Der Eintritt in die Erdatmosphäre war laut Nasa riskant. In den letzten Minuten schoß die Kapsel mit einer Geschwindigkeit von über 44.000 Kilometern pro Stunde durch das All. "Osiris-Rex" hatte auf dem Asteroiden Bennu etwa 250 Gramm Gestein und Geröll gesammelt. Auf ihm war die Sonde im Jahr 2020 für wenige Sekunden gelandet, um die Bodenproben zu holen. Das Material, das jetzt mit der Kapsel zurückkam, soll der Nasa dabei helfen, Asteroidenarten besser zu verstehen, die die Erde bedrohen könnten. Allerdings wollen die Forscher nur ein Viertel der Gesteinsproben sofort untersuchen. Der Rest wird für besser ausgestattete Forscher in der Zukunft aufbewahrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2023 18:00 Uhr