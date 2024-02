Bodenpersonal der Lufthansa ist wieder im Warnstreik

Berlin: Bei der Lufthansa hat der zweite Warnstreik des Bodenpersonals begonnen. Techniker, Informatiker und Logistiker legten am Abend ihre Arbeit nieder. Um vier Uhr Früh sollen sich dann die Beschäftigten in passagiernahen Bereichen anschließen, unter anderem beim Check-In. Die Lufthansa geht davon aus, dass im Laufe des Tages 80 bis 90 Prozent der Verbindungen ausfallen. Gestreikt wird an den Flughäfen Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart. Mehr als 100.000 Passagiere dürften betroffen sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2024 01:00 Uhr