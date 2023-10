Bochum und Mainz trennen sich 2:2

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga haben sich Bochum und Mainz am Abend 2:2 getrennt. Zweitligist Fürth schlug Osnabrück deutlich mit 4:0. In der Nations League der Frauen gewann das DFB-Team mit 5:1 gegen Wales und wahrte damit die Chance, sich für Olympia nächstes Jahr zu qualifizieren. Um 10 Uhr beginnt in Sölden in Tirol der alpine Ski-Weltcup mit dem Riesenslalom der Frauen. Begleitet wird der Auftakt von einer heftigen Umweltdebatte. Für die Abfahrtspisten wurden eigens Teile aus dem Bergmassiv gesprengt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 10:00 Uhr