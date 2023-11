Bochum und Heidenheim trennen sich 0:0

Zum Fussball: In der Bundesliga hat der VFL Bochum im Abstiegskampf zwei wichtige Punkte in Heidenheim liegen lassen. Die Mannschaften trennten sich 0:0. Und in der zweiten Bundesliga hat sich Greuther Fürth mit 2:0 gegen Wehen Wiesbaden duchgesetzt. Das Kleeblatt klettert damit in der Tabelle auf Platz fünf. Nürnberg unterlag in Karlsruhe mit 1:4 und steht damit auf Rang neun. Außerdem gewann Holstein Kiel 3:0 in Kaiserslautern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2023 19:00 Uhr