Bochum und Bremen trennen sich in der Fußball-Bundesliga 1:1

Bochum: In der Fußball-Bundesliga haben sich Bochum und Bremen 1:1 unentschieden getrennt. Durch ein Tor in der dritten Minute der Nachspielzeit bewahrte Niklas Stark Bremen vor der nächsten Auswärtsniederlage. In der Tabelle stehen Bremen und Bochum auf den Rängen 13 und 14.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2024 18:00 Uhr