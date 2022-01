Bochum schlägt Wolfsburg, Köln gewinnt bei Hertha

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Schnee und bis minus 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht wechselnd bewölkt. Vereinzelt Schnee oder Schneeregen, vor allem im Mittelgebirgsraum und an den Alpen. Tiefstwerte null bis -5 Grad. Auch morgen bewölkt, dabei in Ostbayern sowie in Alpennähe leichte Schneefälle. Dienstag und Mittwoch teils bewölkt oder neblig, teils freundlich, vor allem in den Hochlagen der Mittelgebirge und in den Alpen. Tageshöchstwerte -2 bis +4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2022 18:00 Uhr