Bob Dylan verkauft Songrechte an Universal Music

New York: Der US-amerikanische Musiker Bob Dylan hat die Verlagsrechte an allen seinen Songs an den Konzern Universal Music verkauft. Insgesamt handelt es sich um etwa 600 Musiktitel - unter ihnen Klassiker wie "Blowin' in the Wind", "Like a Rolling Stone" und "Knockin' on Heaven's Door". Über finanzielle Einzelheiten wurde Stillschweigen bewahrt. Nach Informationen der "New York Times" wird der Kaufpreis auf mehr als 300 Millionen Dollar geschätzt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.12.2020 19:15 Uhr