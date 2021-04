Boateng muss FC Bayern laut Medienbericht verlassen

Verteidigungsministerin stellt Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz vor

Berlin: Unter dem Motto "Dein Jahr für Deutschland" bietet die Bundeswehr von heute an jungen Menschen einen neuen Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz an. Der Dienst soll aus einer siebenmonatigen militärischen Ausbildung und Reservisteneinsätzen in den folgenden sechs Jahren bestehen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer spricht von einem Angebot vor dem Einstieg ins Berufsleben. Am Vormittag will sie das neue Programm in Berlin vorstellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2021 06:00 Uhr